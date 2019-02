WPADKA Pompeo! Wspominał... stalinowskiego zbrodniarza

Lookacz 13.2.19 19:21

To była potwarz! ... i nie była bynajmniej pomyłką! ... PiS przyjmie to jak deszcz i ponarzeka troche w TVPis zapewniając o dobrych intencjach i wielkiej przyjaźni, no i o swoim wielkim patriotyzmie ... i znów odrobinkę przesunie granice naszej akceptacji ... Zaznaczam, że politycy na tym szczeblu nie popełniaja takich błędów a ustawa 447 czeka!!!