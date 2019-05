Wołodymyr Zełenski zamierza rozwiązać Radę Najwyższą Ukrainy

Kopię projektu udostępnili redakcji współpracownicy Zełenskiego, z zastrzeżeniem, że to wariant wstępny dokumentu i jego tekst nie został zatwierdzony. „Toczą się jeszcze dyskusje, ale projekt już jest. Możliwe, że będzie jeszcze dopracowywany” – poinformowało źródło w otoczeniu prezydenta-elekta.

W dokumencie czytamy, że począwszy od 19 lutego 2016 roku, po opuszczeniu koalicji parlamentarnej „Europejska Ukraina” przez „Ojcowiznę” (ukr. Batkiwszczynę) i „Samopomoc”, dwie pozostające w niej partie (Blok Petra Poroszenki i „Front ludowy”) liczyły 226 deputatów, a więc mniej niż połowę przewidywanego przez Konstytucję składu parlamentu. To daje nowo wybranemu prezydentowi Ukrainy podstawę do rozwiązania Rady Najwyższej. „Jeśli w ciągu miesiąca w Radzie Najwyższej nie ma koalicji parlamentarnej, która odpowiadałaby wymogom punktu 83 Konstytucji Ukrainy, prezydent Ukrainy ma prawo wcześniej odebrać Radzie Najwyższej pełnomocnictwa ustawodawcze” – zapisano w owym projekcie dekretu.

Odebrać wcześniej Radzie Najwyższej pełnomocnictwa ustawodawcze;

Wyznaczyć datę wcześniejszych wyborów do Rady Najwyższej na 14 lipca 2019 roku;

Zapewnić przez Radę Ministrów finansowanie wcześniejszych wyborów do Rady Najwyższej;

Zapewnić przez Centralną Komisję Wyborczą przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Najwyższej Ukrainy, zgodnie z Konstytucją Ukrainy, ustawą „O wyborach deputatów ludowych Ukrainy”, i innymi ustawami Ukrainy;

Niniejszy dekret wchodzi w życie w dniu opublikowania” – czytamy w projekcie dokumentu.



Przypomnijmy, dzisiaj koalicja parlamentarna „Europejska Ukraina”, po opuszczeniu jej przez frakcję „Front ludowy”, straciła większość w Radzie Najwyższej. Zgodnie z prawem ukraiński parlament ma miesiąc na stworzenie większościowej koalicji.