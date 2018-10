Wolny 12 listopada? Ustawa wraca do Sejmu

Senat głosował dziś nad kontrowersyjnym projektem ustawy o ustanowieniu 12 listopada Święta Narodowego z okazji 100-lecia niepodległości Polski. Izba wyższa polskiego Parlamentu przyjęła tę ustawę, tyle że z poprawkami. A to oznacza, że projekt wróci do Sejmu.

W nocy z wtorku na sobotę Sejm przyjął ustawę PiS o Święcie Narodowym 12 listopada, wprowadzającą dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ostatniej chwili wyłączono spod niej szpitale i przychodnie, tak aby pacjenci nie stracili zaplanowanych wizyt i zabiegów. Ustawa trafiła do Senatu, a dziś Izba Wyższa debatowała w tej sprawie.

Senatorowie przyznawali w nieoficjalnych rozmowach przed głosowaniem, że ustawa była procedowana w parlamencie zbyt późno, nie ma jednak czasu na jej poprawienie. Gdyby bowiem wróciła do Sejmu, na biurko prezydenta trafiłaby dopiero 9 listopada. Ostatecznie projekt został przyjęty z poprawkami, co oznacza jego powrót do Sejmu, podczas gdy kolejne obrady izby niższej odbędą się w dniach 7-9 listopada. Ustawa trafiłaby więc na biurko głowy państwa dopiero kilka dni przed 12 listopada.