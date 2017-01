Wolniewicz: Książki Baumana to makulatura

reklama

Profesor Bogusław Wolniewicz w zeszłym miesiącu wziął udział w seminarium prowadzonym przez dr hab. Pawła Okołowskiego, gdzie wygłosił wykład pt. "Chrześcijaństwo a filozofia współczesna".

Wolniewicz już na początku swojego wystąpienia odniósł się do wypowiedzi i publikacji Zygmunta Baumana nt. uchodźców, jak również całości pracy twórczej zmarłego wczoraj socjologa i filozofa, którego przeszłość budzi poważne kontrowersje.

Na nagraniu wykładu zamieszczonym na Youtube prof. Wolniewicz narysował na tablicy wykres obrazujący jego podział piśmiennictwa filozoficznego, uzasadniając, dlaczego nie będzie wypowiadał się nt. prac prof. Baumana.

"Piśmiennictwo filozoficzne (F) dzielę na dwie klasy: L i M. Literatura i Makulatura. 5% tych książek to jest literatura, 95% to jest makulatura. Na 100 książek 5 jest w ogóle warte wzięcia do ręki. Bauman leży tu - powiedział prof. Wolniewicz wskazując palcem na literę M, czyli na makulaturę."

Jak dodaje Wolniewicz, "[Zygmunt Bauman]To nie jest żaden przeciwnik do rozmowy, to nie jest żaden partner do rozmowy". Następnie filozof przechodzi do wywiadu-rzeki Petera Seewalda z papieżem emerytem Benedyktem XVI, "Ostatnie rozmowy". Odnosząc się do słów Ojca Świętego Benedykta XVI, Profesor Wolniewicz mówi o fatalnym konflikcie rozdzierającym cywilizację Zachodu.

