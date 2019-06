Miasto Gniezno wolne od LGBT? ,,Postępowi'' radni blokują ważny dokument

– Uzasadnienie radnego Kuczmy ma się nijak, bo skoro inne samorządy mogły takie deklaracje przyjmować, to dlaczego nasz nie mógł. W Warszawie przyjęto deklarację LGBT, to dlaczego nie można przyjąć deklaracji miasta wolnego od LGBT? To tylko świadczy o słabości radnych, którzy boją się normalnych tematów, bo to, co dziś zrobili to tylko się ośmieszyli – ocenił.