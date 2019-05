Wolfgang Schäuble: Reparacje? O Boże, ile musielibyśmy zapłacić!...

Dasiepol 23.5.19 11:39

Ile?

To proste -

Co najmniej 120000 euro za zabitą osobę - tak jakby zginęła w katastrofie lotniczej.

Z 10 razy tyle co Grekom za zniszczenie kraju.

1 bln za zrabowane dobra.

No i 6 budżetów za lata 39-45, ale to będzie niewiele bo budżet nie był tak rozdęty jak dzisiaj.

Pewnie coś z 6-7 bln euro.

Będą płacić z 50 lat to dadzą radę, to tylko 120-140 mld euro rocznie. Ostatnio mieli nadwyżkę 58 mld euro.