Wołać, odpowiedzieć i wyzwolić. 2. Światowy Dzień Ubogich

W homilii, arcybiskup nawiązał do przesłania dzisiejszej Ewangelii: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” i odniósł je do nakazu miłosierdzia, jaki dotyczy każdego chrześcijanina: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz miłosierny jest”. – Nie przeminą także dwa przykazania miłości (…) Z realizacji tych słów będziemy sądzeni.

Hasłem tegorocznego 2. Światowego Dnia Ubogich są słowa Psalmu 34: „Biedak zawołał, a Pan go usłyszał”. Ich inicjatorem i pomysłodawcą jest Ojciec Święty Franciszek. Metropolita, analizując papieskie orędzie na ten dzień, podkreślił, że postawę ubogiego wobec Boga charakteryzują trzy kluczowe słowa: wołać, odpowiedzieć i wyzwolić. Następca św. Piotra zauważył, że stan ubóstwa wyraża się krzykiem, a zadaniem chrześcijanina jest odrzucenie postawy Narcyza – odejście od lustra i bezpośrednie zaangażowanie się.

– Paradoks. Krzyk ubogiego przenika i przekracza granice ziemskiego świata i dochodzi do Boga. Z drugiej strony, ten krzyk przedziera się do naszych uszu i serc z wielkim trudem. Dlaczego, będąc tak blisko, jesteśmy tak głusi? (…) Nie chodzi o obojętny gest, ale o otwarcie serca i wyjście ze skorupy egoizmu po to, żeby ubogi stał się prawdziwie moim bliźnim.