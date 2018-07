Wojtunik wezwany do prokuratury. Usłyszy zarzuty?

Paweł Wojtunik, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ma dziś usłyszeć zarzuty prokuratorskie. Oświadczenie Wojtunika zostało opublikowane przez RMF FM. Były szef CBA został wezwany do prokutatury w charakterze oskarżonego.

Zdaniem Wojtunika, jest to kolejna szykana wobec niego i jego rodziny.

"W przeszłości przyczyniłem się do skazania koordynatorów służb specjalnych: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, dlatego dziś wykorzystując cały aparat państwowy prowadzą ze mną prywatną wojnę"- napisał w oświadczeniu. Paweł Wojtunik podkreśla, że zarówno on, jak i jego najbliżsi stali się ofiarami "odwetu kilku prominentnych dziś polityków". W ocenie byłego szefa CBA, materiały mogące go obciążyć są poszukiwane "na siłę, za wszelką cenę", a jego małżonka straciła w tym okresie pracę.

Wojtunik oświadcza, że stawi się na każde wezwanie prokuratury.

"Wierzę, że prawo w końcu zwycięży. Wierzę w niezależne sądownictwo, które wykaże bezsprzecznie - być może po latach - gdzie leży prawda"- podkreślił w oświadczeniu.

