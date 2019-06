Wojtunik rozbrajająco szczery! 'Nie wiedziałem o podsłuchach'

W rozmowie z "Polska The Times" były szef CBA, Paweł Wojtunik twierdzi, że "nie wiedział" o nagraniach z prominentnymi politykami rządu Donalda Tuska w luksusowych restauracjach.

"Nikt na to nie pozwalał a proceder miał charakter podstępny i zakonspirowany. Musimy rozgraniczyć dwie kwestie: byłem wtedy szefem CBA i jako szef CBA, jako Paweł Wojtunik, nie wiedziałem o tym, żeby ktokolwiek kogokolwiek w sposób nielegalny nagrywał"-przekonywał Wojtunik. Jak dodał, po pewnym czasie zrodziły się w nim wątpliwości co do lojalności niektórych funkcjonariuszy kierowanej przez niego instytucji.