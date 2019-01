Wojtunik pogrążył Tuska i Kopacz! Co wiedzieli o VAT?

"Mam przekonanie że przestępczość VAT jest przedmiotem działań służb ABW, służb skarbowych, itd. Nigdy CBA nie było krytykowane. CBA nie jest instytucją przeznaczoną dla przestępstw VAT"- przekonywał świadek. Paweł Wojtunik twierdził, że w zasadzie to nie miał środków do walki z przestępczością VAT.

"Komisja próbuje wsadzić mi nie moje dziecko do brzucha. Jeden z dyrektorów do dzisiaj ma wątpliwości, czy CBA ma kompetencje do spraw VAT. Te sprawy to domena organów skarbowych"- podkreślił były szef CBA.