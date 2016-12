Wojskowa służba Sowietom nie będzie już premiowana tłustą emeryturą

reklama

fot. youtube reklama

– Inicjatywa MON dotyczy wszystkich żołnierzy i pracowników wojskowych organów bezpieczeństwa, czyli części aparatu represji, który był skierowany na obywateli w kraju, a także Polaków rozsianych po całym świecie – powiedział prof. Sławomir Cenckiewicz, komentując inicjatywę MON, która zakłada obniżenie części wojskowych rent i emerytur. – To jest przywracanie elementarnej sprawiedliwości – dodał Tadeusz Płużański.

Projekt MON zakłada obniżenie wojskowych emerytur i rent inwalidzkich żołnierzom, którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa w latach 1944-90 oraz rent rodzinnych po tych żołnierzach.

"To jest przywracanie elementarnej sprawiedliwości. Tak jak w przypadku emerytur esdbeckich. Nie mam wątpliwości, że trzeba te przywileje odbierać tym, którzy Polaków represjonowali i mordowali, decydentom, ale również pracownikom takich struktur. Można zadać pytanie, dlaczego przysłowiowa sprzątaczka w Ministerstwie Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy w Informacji Wojskowej, ma mieć dzisiaj kilka tysięcy emerytury, a sprzątaczka, która pracowała w szpitalu klinicznym czy Polskiej Akademii Nauk, 800 czy 1000 zł. To jest przywilej nienależny. Do tych struktur trafiało się nieprzypadkowo, trzeba było mieć odpowiednie plecy. Najpierw ci ludzie czerpali profity tam pracując, a dzisiaj mają z tego zyski pobierając wysokie emerytury" - mówił Tadeusz Płużański.

"To są emerytury przejęte także przez małżonki zmarłych bandytów i przestępców. Jest przykład Cimoszewicza, który od kilku lat nie żyje, a żona pobiera emeryturę po tym oficerze Głównego Zarządu Informacji" - dodał Cenckiewicz.



"W związku z dezinformacjami upowszechnianymi m.in. przez funkcjonariuszy Platformy Obywatelskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej stwierdza jednoznacznie, że projekt nowelizacji tzw. ustawy dezubekizacyjnej w ogóle nie dotyczy ani żołnierzy poborowych sprzed 31 sierpnia 1990 r., ani zawodowych po 31 sierpnia 1990 r. Projekt ten dotyczy wyłącznie tych osób, które wysługiwały się komunistycznym wojskowym służbom specjalnym działającym na rzecz umocnienia imperium sowieckiego w Polsce i na świecie" - podał Bartłomiej Misiewicz w komunikacie MON.

"Skierowany do pierwszego czytania projekt ustala uprawnienia emerytalne osób pełniących służbę w organach totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r. oraz w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego. Po przyjęciu projektowanych zmian osoby, które pełniły służbę w organach państwa totalitarnego, a także w: Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego, II Zarządzie Sztabu Generalnego oraz WSW będą otrzymywać emeryturę o przeciętnej wysokości świadczeń z systemu powszechnego, z obniżeniem waloryzacji za okres służby w tychże organach" - uzupełnił.

ol/TVP Info, mon.gov.pl

9.12.2016, 8:35