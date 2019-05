Wojska USA w Polsce ,,trwale'', nie ,,rotacyjnie''

alcapone 24.5.19 15:07

A jak by kto nie wiedział. Bo nieuków mamy mnóstwo. Wojska rosyjskie pierwszy raz w Polsce pojawiły się jako wojska zaprzyjaźnione. A co było później to już wiemy.

Więc jak kto pyta czy się cieszę z pobytu wojsk USA w Polsce? Jestem zdecydowanie zaniepokojony, szczególnie że ci co je przyzywają przez wiele lat usilnie Rosji wygrażali i ją zaczepiali, najwyraźniej licząc że zrobi się wreszcie jakaś z tego awantura. To jest ewidentnie jakaś dziwna sprawa, jakiś montaż agenturalny.

Inna sprawa, wojska USA się do Polski przyzywa, a Wojsko Polskie dalej intensywnie demontuje, tak że traci ono obecnie resztki wartości bojowej. Montażu agenturalnego ciąg dalszy.

A te wojska rosyjskie w Polsce? Tak gdzieś w 1714 roku August II Mocny król Polski wprowadził do Polski wojska saskie które rozpoczęły rekwizycje. Część szlachty powołała Konfederację Tarnogrodzką która organizowała opór, dość słaby. W końcu ktoś wymyślił że Jakby tak car Piotr I co jest przyjacielem Augusta II wystąpił w charakterze rozjemcy i negocjatora. Car chętnie wystąpił, aby wzmocnić swój wpływ wprowadził na teren RP swoje wojska. Pomógł wynegocjować rozejm, jakoś się ułożyło. A poza tym już w roku 1717 mieliśmy Sejm zwany Niemym. Tak dobrze dobry pan car Piotr I się tutaj dogadał poukładał z Augustem II. A jeszcze w roku 1720 poukładał się z Prusami w celu wspólnej i solidarnej kontroli Polski. Udało nam się z pod tej opieki wyrwać dopiero w 1918 roku.