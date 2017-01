Wojska Obrony Terytorialnej dzisiaj stały się faktem

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mianował w piątek generała brygady Wiesława Kukułę na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP obejmie on stanowisko 1 stycznia 2017 r., z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej nowy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wojska Obrony Terytorialnej.

"Ogólna koncepcja WOT polega na sformowaniu w każdym województwie Brygady OT ( w mazowieckim dwie) – lekkiej i mobilnej jednostki, zdolnej do działania na rzecz miejscowej ludności w czasie kryzysu i klęski żywiołowej. Koncepcja tworzenia WOT jest podzielona na 4 etapy, w ramach których latach 2016–2019 powstanie 17 Brygad, przy czym proces tworzenia obrony terytorialnej będzie trwał nieustannie" - mówił w rozmowie z portalem Fronda.pl płk dr Artur Dębczak, zastępca dyrektora ds. utworzenia OT w MON.

"Całkowity koszt utworzenia WOT poznamy po ostatecznym zatwierdzeniu Planu Modernizacji Technicznej. Teraz mogę powiedzieć, że finansowanie odbędzie się z budżetu MON, a koszt tworzenia WOT szacuje się na 8% wydatków w pierwszych trzech latach, po czym spadnie do ok. 2,5%. Finansowanie WOT nie będzie miało wpływu na modernizację wojsk operacyjnych i ich zdolności bojowe. Projekt zakłada przyznanie żołnierzom OT comiesięcznego wynagrodzenia za gotowość bojową i uczestnictwo w ćwiczeniach. Wg naszych szacunków ma to być od 450 do 550 zł miesięcznie w zależności od stopnia wojskowego" - dodawał.

Dębczak obszernie tłumaczył, jakie zadania będą stać przed WOT.

"Rolą naszych wojsk będzie scalenie i wykorzystanie potencjału obronnego w każdej sferze funkcjonowania Państwa. Jednostki WOT będą spełniały funkcję odstraszania potencjalnego agresora, posiadając zdolność do współdziałania z wojskami operacyjnymi oraz samodzielnego prowadzenia działań nieregularnych, antykryzysowych, antydywersyjnych, antyterrorystycznych i antydezinformacyjnych. Ich istotną funkcją będzie scalanie działań służb państwowych, samorządu terytorialnego oraz służby cywilnej w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i kataklizmów" - stwierdził.

"Wojska Obrony Terytorialnej – to część Sił Zbrojnych RP, organizowana i wykorzystana do obrony w skali lokalnej i regionalnej kraju. Stanowią je jednostki piechoty i rodzajów wojsk OT formowanych w oparciu o zasoby materiałowe SZ oraz miejscowe rezerwy osobowe.

Do ich zasadniczych zadań w czasie pokoju należy szkolenie przygotowujące do działań kryzysowych i wojennych, współdziałanie z terenowymi organami administracji samorządowej w ramach systemu zarządzania kryzysowego, prowadzenie działań rozpoznawczych, informacyjnych oraz udział w działaniach antyterrorystycznych. Istotną funkcją powiatowych pododdziałów będzie też współpraca z organizacjami o charakterze patriotyczno-obronnym" - powiedział Dębczak.

"Natomiast do zasadniczych zadań wojsk OT w czasie kryzysu należą: ochrona obiektów, węzłów drogowych oraz infrastruktury krytycznej, wsparcie terenowych organów administracji państwowej i samorządowej oraz społeczeństwa przy zapobieganiu i przeciwdziałaniu zagrożeniom, usuwaniu skutków kryzysu oraz przywracaniu stanu sprzed jego wystąpienia, udział w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym, udział w zabezpieczeniu mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia wojsk operacyjnych i wsparcia" - zapewnił.

"W czasie wojny wojska OT będą prowadziły działania obronne i asymetryczne, uczestniczyły w ochronie i obronie granic, miejscowości i innej ważnej infrastruktury, prowadziły ochronę mienia państwowego i dóbr kultury" - wskazywał pułkownik.

ol/BBN, Fronda.pl