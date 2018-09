Wojna wewnątrz totalnych! Budka ostrzega Biedronia

"Robert! Na litość, miej trochę pokory!" - pisze na twitterze Borys Budka odpowiadając Robertowi Biedroniowi. Wojna wewnątrz totalnej opozycji zaczyna nabierać na sile.

"To, co zrobiłem w Słupsku, zamierzam zrobić w całej Polsce: wprowadziłem in vitro, edukację seksualną, rozdzieliłem państwo od Kościoła, wzmocniłem dialog z mieszkańcami, ustabilizowałem finanse i wprowadziłem pełną transparentność" - pisał Robert Biedroń, wychwalają się pod niebiosa za "sukcesy" na stanowisku prezydenta Słupska.

Lista sukcesów nie spodobała się jednak posłowi PO Borysowi Budce, który postanowił odpowiedzieć Biedroniowi.

"Robert! Na litość, miej trochę pokory! Zdecydowaną większość tych rzeczy wprowadziła rada miejska a nie Ty. To tylko potwierdza, że gra w zespole się opłaca. Pozdrawiam!” - odpowiedział.

Wspomniana "gra zespołowa" to zapewne odwołanie do budowanej przez PO i Nowoczesną, Koalicji Obywatelskiej.

Trzeba przyznać, że gry słowne jakie uprawia Biedroń z przedstawicielami PO stają się po prostu śmieszne. Nie tak dawno pisaliśmy, że to Grzegorz Schetyna "choruje na Biedronia", teraz można stwierdzić, że wirus opanowuje całą koalicję.

mor/twitter/Fronda.pl