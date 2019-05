Wojna w Koalicji Europejskiej. Czas rozliczeń

Mirek 30.5.19 10:49

No ale kto ma zastąpić Grześka ?. Wiśta wio łatwo powiedzieć ! . Siemoniak .....ta sirota umazana ...do czego to się nadaje . Platforma nie ma ani programu ....ani charyzmatycznego przywódcy . To wszystko czym dysponuje to ludzie miernoty . Jak się przez 8 lat kradło i łgało to dzisiaj ....d...pa blada . No niestety.....