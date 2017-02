Wojna na Ukrainie kosztowała Putina majątek

reklama

Wojna na wschodzie Ukrainy kosztowała do tej pory Władimira Putina 150 miliardów dolarów – ocenia były doradca Władimira Putina, Andriej Iłlarionow.

„Wojna w Donbasie – to część wojny przeciwko Ukrainie, zaś wojna przeciwko Ukrainie, to część szerszej wojny z otaczającym Rosję światem. Jeśli mówimy nie tylko o ukraińskim teatrze działań wojennych, ale o całej wojnie, którą propagandyści Kremla często nazywają czwartą wojną światową, to należy wziąć pod uwagę, ile już wydano pieniędzy na prowadzenie całej tej wojny od momentu jej rozpoczęcia”- powiedział rosyjski ekonomista, były doradca prezydenta Rosji Władimira Putina, Andriej Iłłarionow.

Według niego, jeśli za punkt wyjścia przyjmiemy początek wojny hybrydowej przeciwko Ukrainie, a więc 27 lipca 2013 roku, kiedy to zostały ogłoszone anty-ukraińskie sankcje, to przez ponad 3,5 roku wojny, wydano na nią około 150 mld USD.

Były doradca przywódcy Kremla podkreślił, że uważa Donbas i Krym za terytoria okupowane, a ich zwrot Ukrainie – według niego jest nieunikniony, ale nie stanie się to za panowania Putina.

