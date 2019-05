Wojna na lewicy. Zandberg vs. Biedroń. CBA na karku i wyłudzenie 17 mln zł

– Mam pytanie do Roberta Biedronia i proszę o jasną odpowiedź: czy to prawda, że kandydat Wiosny, oprócz śmiesznego spotu z samochodami, ma na karku CBA? – pyta Adrian Zandberg z partii Razem, odnosząc się do Marcina Walaska z partii Wiosna, którego spot stał się hitem internetu.