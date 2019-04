Wojna na lewicy. Padł konkretny zarzut

Trwa wojna na lewicy. Tym razem Sylwia Spurek z Wiosny Roberta Biedronia contra Leszek Miller, były premier i kandydat SLD do Parlamentu Europejskiego. Padł konkertny zarzut

Spurek zarzuca Millerowi, że szowinizm wpisał "już na stałe do swojego programu wyborczego". Jak dodała kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego, "europoseł SLD Krystyna Łybacka, jeżeli nic nie robi w Parlamencie Europejskim, to nie powinna w nim pracować."