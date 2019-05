Wojna na Bałkanach? Serbia stawia armię w gotowości

Mirek 28.5.19 18:16

Kosowo to kolebka serbskiej państwowości .....taka jest niestety prawda . Muzułmanów nikt tam nie zapraszał . Weszli na siłę i dzisiaj twierdzą że to jest ich ziemia . To tak jakby Niemcy zajęli Gniezno , Biskupin i twierdzili że te ziemie są ich i im się należą . Dlatego uważam że Polska postąpiła niedobrze uznając Kosowo jako muzułmański byt państwowy. Na podobnej zasadzie następuje islamizacja Zachodu . Muzułmanów przybywa , rodzą po 4 ....6 dzieci i w końcu dojdzie do tego co jest dzisiaj w Kosowie . Dlatego jak się coś pisze to trzeba trochę pomyśleć .