Wojna hybrydowa. Rosja dezinformuje Europejczyków przed wyborami do PE. ,,Skala jest ogromna!''

Złośliwa rosyjska dezinformacja mogła dotrzeć do 241 mln odbiorców z państw Unii Europejskiej.

W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego Rosja rozpowszechnia dezinformację, odbiorcami której jest ponad połową obywateli Unii Europejskiej, uprawnionych do głosowania. Wyliczenie oparte jest na potencjalnym zasięgu serii działań na Twitterze, Facebooku i YouTube, w okresie specjalistycznego badania, które zostało przeprowadzone w ciągu 10 dni od 1 do 10 marca.