Wojna domowa w RPA? Biali wyrzucani z domów

"Do końca sierpnia rząd w RPA ma zadecydować na jakich warunkach odbędzie się wywłaszczenie białych, w tym polskich farmerów, mieszkających na tych terenach. Do tej pory otrzymywali oni rekompensaty. Teraz najprawdopodobniej wywłaszczenie będzie odbywać się bez odszkodowań, w efekcie czego może dojść do wojny domowej w RPA" - mówi posiadający południowoafrykańskie korzenie youtuber Stefan Tompson.