Wojewódzki wbija szpilę znanej aktorce. Chodzi o... PiS

Poglądy popularnej aktorki Anny Muchy są w zasadzie wszystkim znane. Trudno posądzić gwiazdę o sympatię dla partii rządzącej. Jak się jednak okazuje, wystarczy zagrać w jednym filmie z aktorką mocno kojarzoną z Prawem i Sprawiedliwością, aby narazić się na uszczypliwe uwagi ze strony byłego partnera, Kuby Wojewódzkiego.

Anna Mucha ma bowiem zagrać w filmie "Misz-masz czyli Kogel-mogel 3" u boku Katarzyny Łaniewskiej, która przed laty bawiła wielu Polaków rolą w pierwszej i drugiej części filmu "Kogel-mogel". W ostatnich latach "podpadła" jednak nie tylko wielu widzom, ale i środowisku aktorskiemu. Wszystko dlatego, że... nie kryje się z poglądami politycznymi, wielokrotnie pokazywała się w towarzystwie Jarosława Kaczyńskiego i polityków PiS. Uczestniczyła prawie we wszystkich miesięcznicach katastrofy smoleńskiej. Katarzyna Łaniewska wielokrotnie podkreślała, że ze względu na sympatie polityczne była traktowana w środowisku aktorskim jak "trędowata".

Logicznie rzecz biorąc, dla obu aktorek, zarówno Katarzyny Łaniewskiej, jak i Anny Muchy, występ w filmie będzie... ni mniej, ni więcej, jak tylko pracą. A praca ma to do siebie, że nierzadko spotykają się tam ludzie o różnych poglądach. Naprawdę dojrzałych osób ten fakt nie dziwi, ponieważ świat urządzony jest w ten sposób, że... ludzie są po prostu różni. Pytanie jednak, o co właściwie chodziło Wojewódzkiemu w związku z filmem, w którym ma zagrać jego była partnerka.

"Gratulacje. Zagrać koło Katarzyny Łaniewskiej, naczelnej muzy PiS, to prawdziwy zaszczyt. To tyle. Nie lubię żartów politycznych. Ostatnio widziałem ich za dużo, wybranych na różne stanowiska"- napisał showman na łamach "Polityki", gdzie ma swoją rubrykę"Mea Pulpa, czyli kronika popkulturalna".

Trudno powiedzieć, czy Kuba Wojewódzki ma tu na myśli fakt, że produkcja będzie "pisowska", że będzie przekazywać jakąś "propagandę" PiS-u czy że światłemu przedstawicielowi/światłej przedstawicielce nowoczesnego, postępowego środowiska aktorsko-celebryckiego nie wypada zbyt długo przebywać obok osoby związanej z PiS.

Mamy złą wiadomość dla Kuby Wojewódzkiego: czy wie Pan, że oddycha tym samym powietrzem, co PiS-owcy? Co również bardzo prawdopodobne, codziennie, idąc ulicą, mija Pan przynajmniej jednego pisowca... Gratulacje. To prawdziwy zaszczyt...

yenn/Polityka, Fronda.pl