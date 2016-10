Wojewoda wielkopolski: Koncert Behemoth nie powinien mieć miejsca!

reklama

Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski, bardzo krytycznie odniósł się do faktu, że za 4 dni w Poznaniu odbędzie się koncert zespołu Behemoth. Zwraca on szczególną uwagę na brak poszanowania wartości i symboli narodowych oraz religijnych.

Hoffmann przyznaje, że zaniepokoił go fakt, że władze Poznania pomimo świadomości tego, co znajduje się chociażby na plakacie promującym trasę satanistów, wyraziły zgodę na koncert w tym mieście:

„Nie po to wiele lat walczyliśmy o własne państwo, barwy i symbole narodowe, by dziś publicznie je znieważać. Nawet w kontekście szeroko rozumianej sztuki (…)Z przykrością odbieram informacje dotyczące organizacji w Poznaniu wydarzenia, którego promocja opiera się na znieważeniu polskiego godła. (...) Zgadzam się, że sztuki nie powinno się w żaden sposób cenzurować, ale nie można doprowadzać do skrajnych sytuacji, gdy sztuka wychodzi poza wszelkie granice, przede wszystkim uderzające w nas samych, nasze symbole narodowe i wartości religijne”

Hoffmann podkreśla także, że skandaliczne jest to, że na plakacie pojawia się zniekształcone godło naszego kraju z czaszkami, wężami i odwróconym krzyżem. Ponadto skrytykował pomysł zorganizowania koncertu na Międzynarodowych Targach Poznański, które są jednym z symboli Poznania.

My dodamy od siebie tylko tyle, w odniesieniu do wczorajszego artykułu: black metal powinien być w zdelegalizowany, a trasy takie, jak satanistów Behemotha, odwołane! Za znieważanie polskich symboli religijnych oraz narodowych muzyków powinna z kolei spotkać kara!

dam/rmf24.pl/Fronda.pl

6.10.2016, 8:50