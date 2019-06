Wojenki na lewicy ciąg dalszy! Lis bije w Biedronia

Robert Biedroń i jego „Wiosna” z pewnością przejęli część elektoratu Platformy Obywatelskiej, który mógł zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Koalicję Europejską. Widać, jak na lewicy wojenka trwa – Tomasz Lis na swoim twitterze uderzył w lidera „Wiosny”.

„Będę się starał o druga kadencję w Słupsku, chcę być radnym w Słupsku, jak zdobędę mandat do Parlamentu Europejskiego, to się go zrzeknę. <<Inna polityka jest możliwa>>”