Wójcikowski z Kukiz'15 broni decyzji marszałka i gani opozycję

reklama

Fot. Wikipedia reklama

„Marszałek Sejmu przeniósł obrady do Sali Kolumnowej, miał do tego prawo. Nie mnie oceniać, czy to było zgodnie z prawem. Podporządkowałem się decyzji marszałka” – powiedział na antenie TVP Info poseł Kukiz’15, Rafał Wójcikowski.

Poseł Kukiz’15, Rafał Wójcikowski, bronił decyzji marszałka dot. przeniesienia glosowania do Sali Kolumnowej. Postanowił też skrytykować opozycję za jej działania. To pewna odmiana – marszałek Kuchciński był bowiem do tej pory przez posłów Kukiz’15 krytykowany w mediach za swoją decyzję oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie ustaw: budżetowej oraz dezubekizacyjnej.

Nazywając nocny kryzys i wydarzenia z 16 grudnia, Wójcikowski jasno powiedział, że była to nieudana „druga nocna zmiana”, a jego obowiązkiem było być w Sali Kolumnowej:

„Uważałem, że to już nie jest kwestia kłótni wewnątrz Sejmu czy kłótni partyjnej, tylko zaczęła to być powoli racja stanu. Moim obowiązkiem było być w Sali Kolumnowej i opowiedzieć się za Polską”

Poseł twierdzi także, że Nowoczesna i PO działają poprzez protesty, b nie mają innego pomysłu na siebie, gdyż zabrnęły w ślepą uliczkę:

„Jak się szczura zagoni w ślepą uliczkę i on nie ma gdzie uciec, to zaczyna być agresywny i broni się do ostatniego tchu”

dam/TVP.Info, Fronda.pl

23.12.2016, 11:02