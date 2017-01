Wójcik: Złamano regulamin Sejmu i trzeba wyciągnąć konsekwencje

reklama

"Podstawowym zadaniem posła jest to, żeby wykonywać swoje obowiązki i to zostało złamane. To jest jeden z pierwszych przepisów regulaminu Sejmu" – w taki sposób wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik skomentował słowa posła Marcina Święcickiego, który wczoraj jako pierwszy polityk PO stwierdził, że 16. grudnia złamano regulamin.

W programie „Bez retuszu” w TVP Info polityk Platformy Obywatelskiej, Marcin Święcicki przyznał, ze 16 grudnia, w dniu rozpoczęcia blokady Sali Kolumnowej, złamano regulamin. Dziś do tych słów odniósł się wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Stwierdził, że cieszy się, że Platforma Obywatelska „wreszcie otwarcie o tym mówi, że złamano regulamin Sejmu”.

"Podstawowym zadaniem posła jest to, żeby wykonywać swoje obowiązki i to zostało złamane. To jest jeden z pierwszych przepisów regulaminu Sejmu" – stwierdził na antenie TVP Info, Wójcik.

Wiceminister sprawiedliwości dodał, że to czy zmieniony zostanie regulamin Sejmu, jest „decyzją polityczną”, ale kary „nie są zbyt dotkliwe”.

"Złamano regulamin, a jeżeli złamano regulamin, powinny zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne" – podkreślił.

emde/tvp.info

23.01.2017, 8:29