Wójcik: Rzepliński łamie przepisy

reklama

Fot. Wikipedia reklama

– Regulamin być powinien, on ma określone miejsce. Pytanie, co się w tym regulaminie znajdzie. Nie ukrywam, że czekam na zakończenie zgromadzenia sędziów TK. Niezwykle mnie to intryguje, ilu sędziów będzie zgłaszanych prezydentowi na stanowisko prezesa TK, dwóch czy trzech – mówił w programie „Gość dnia” Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości.

– Jeżeli mamy Konstytucję, mamy ustawy zwykłe i regulaminy, to jest pewna hierarchia. To, co napisane w regulaminie, musi być zgodne z tym, co w ustawie. Zwłaszcza, że regulamin jest ustanawiany na podstawie przepisu ustawowego – mówił wiceminister.

Dziś odbywa się zgromadzenie poświęcone uchwaleniu nowego regulaminu TK. – Prezes Rzepliński stawia się ponad prawem, łamie przepisy prawa. Gdyby doszło do tego, że regulamin jest sprzeczny z ustawą, może odpowiadać dyscyplinarnie przed Trybunałem – mówił gość TVP Info.

– Ja nie wiem, o czym oni debatują. Zastanawia mnie, kto tam jest w środku, bo zgodnie z regulaminem, który na dziś funkcjonuje, każdy z sędziów ma obowiązek uczestniczyć, a jak wiadomo sędzia Muszyński nie został dopuszczony, by być na sali – powiedział Michał Wójcik.

dam/TVP.Info

19.10.2016, 18:00