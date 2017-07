Wójcik: Prezydent złamał publiczną obietnicę

„Pan prezydent publicznie mówił, że jeśli jego poprawki zostaną wprowadzone do ustaw, to ustawę podpisze. Złamał publiczną obietnicę” - mówił w tvn24 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Dodawał także:

„Bardzo ubolewam, że pan prezydent podjął taką decyzję. To dziwna decyzja. […] Nie ma możliwości takiej, byśmy znaleźli większość konstytucyjną, by odrzucić to weto”.

Podkreślał także, że konsultacje z prezydentem Dudą miały miejsce:

„To było konsultowane na etapie tworzenia tych przepisów. Minister sprawiedliwości spotkał się z prezydentem swojego czasu - to było przed złożeniem ustawy KRS do TK. Nie chcę powiedzieć, że prezydent Duda kłamie […] Gdyby pan prezydent na etapie prowadzonych prac powiedział, że interesuje go to, to czy to - prowadzone były rozmowy z Kancelarią Prezydenta, to jest kuchnia polityczna - to zostałoby to spełnione”.

dam/tvn24,Fronda.pl