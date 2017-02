Wójcik: Premier ma prawo latać samolotami wojskowymi

reklama

Michał Wójcik skomentował kwestię przelotów premier samolotami wojskowymi.

Jak mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości:

"Pani premier ma prawo latać samolotami wojskowymi. Ma prawo i to powiedziała zresztą była premier Kopacz, ale warto zaznaczyć jedną rzecz. Przeloty CASĄ są 3 razy tańsze niż przeloty Embraerem. Godzina lotu Embraerem 50 tys. zł. Wszystko jest robione zgodnie z procedurami. To, że został nadmuchany balon przez Nowoczesną i PO, to zupełnie osobna sprawa" – mówił Michał Wójcik w Śniadaniu Radia Zet i Polsat News.

Wypowiedział się także na temat projektu dotyczącego wycinki dzew:

"Wszystko wskazuje na to, że w czasie najbliższej sesji Sejmu będziemy procedowali zmiany. To projekt poselski, więc mówienie o lex Szyszko jest nieuprawnione" – stwierdził.

