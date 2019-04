Wojciech Cejrowski: Wróciliśmy do czasów prześladowania Kościoła jak za komuny

Lucyfer to spoko gosc 28.4.19 19:15

O nie, ale prześladuje się tu katolików, ktoś rozwinął plakat matki boskiej z tęczą. Ja to nie wiem, to nic w porównaniu z tym co katolicy robili innowiercom a nawet swoim, to nic co katolicki reżim 3 rzeszy robił ludziom, to nic w porównaniu z tym, jakie hasłe nacjnały katolicy wznoszą nieudolnie próbując blokować tęczowe marsze.