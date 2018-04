Wojciech Sumliński: Niewidzialny rząd

„Mieliśmy teraz przed sobą już prawie całą, zupełnie nową, układankę, widoczną nieomal jak na dłoni.

Układankę, w której powiązany z rosyjskimi szpiegami szef MON, późniejszy prezydent kraju Bronisław Komorowski, sponsorowany przez wywiad wojskowy za pośrednictwem Batax -u późniejszy premier Donald Tusk, zdemoralizowany „autorytet moralny” Bronisław Geremek i popijający wódkę z „Masą” i innymi gangsterami z „Pruszkowa” „twórca przemiany ustrojowej” Leszek Balcerowicz byli elementami jednej i tej samej układanki, która przez dziesiątki lat popychała kraj w stronę przepaści. Upadłe „moralne autorytety” i znaczący przedstawiciele kościelnej hierarchii, prezydenci współpracujący z rosyjskimi oficerami z GRU w fundacji Pro Civili i premierzy biorący brudne pieniądze od wywiadu wojskowego za pośrednictwem firmy Batax, kłamcy i szubrawcy latami okradający kraj przy otwartej kurtynie nazywający miliardowe przekręty „sukcesami”, regularni gangsterzy i prostytutki, wojskowi, cywile, politycy a wszystko to połączone ze sobą i przemieszane. Historia, którą przedstawił nam Jarosław Sokołowski, pseudonim „Masa”, a którą starannie zweryfikowaliśmy na wszystkie możliwe sposoby i która - jak się okazało - znalazła odzwierciedlenie w wielu innych źródłach, całkowicie zmieniała sytuację. Mieliśmy teraz przed sobą już prawie całą, zupełnie nową układankę, widoczną nieomal jak na dłoni.

Cała ta historia w skrócie oznaczała to, czego niektórzy się domyślali, ale czego nie potwierdził nikt, aż do tego momentu: że nie chodziło już tylko o to, że wielu polityków miało jakiegoś trupa w szafie lub niekiedy całe cmentarzyska. Nie chodziło o to, że mimo tylu zmian nie pozwolono tak naprawdę za wiele zmienić – odkłamać przeszłości w imię przyszłości, ukarać przestępców na wysokich stołkach, wyjaśnić do końca w prawdzie choćby jedną istotną sprawę. Nie chodziło nawet o to, że „pojedyncze tryby” służb specjalnych, polityków i gangsterów połączone w całość stworzyły mechanizm zbrodni, nacisków i szantażu tak skuteczny, że aż trudno było marzyć o autentycznej naprawie kraju, bo jakiekolwiek próby unicestwiano w zarodku. Rzecz w tym, że nad tym wszystkim rozciągał się jeszcze cień „niewidzialnego rządu”, do którego tropy wiodły w ślad za pieniędzmi - poza granice kraju.