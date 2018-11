Wojciech Sumliński: Gdzie bym był, gdybym spotkał takich jak Nycz...

W trakcie Mszy Świętej u Wizytek na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, w obecności swojego kolegi - Bronisława Komorowskiego - z którym od lat jest po imieniu, ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz podziękował Panu Bogu za wszystko co stało się w stolicy pod kierownictwem i z inspiracji byłej prezydent stolicy (oczywiście także obecnej na Mszy Świętej) Hanny Gronkiewicz Waltz. Ja natomiast już dawno temu podziękowałem Panu Bogu za to, że na swojej drodze miałem szczęście spotykać zupełnie innych kapłanów niż ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz. Bo nie wiem, gdzie byłbym dziś, gdybym spotykał i gdyby kształtowali mnie tacy kapłani, jak on...