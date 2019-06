Wojciech Sumliński: Dość kłamstw - eskhumacje w Jedwabnem to mus!!!

Mirek 2.6.19 14:14

To co strona żydowska przedstawia w sprawie Jedwabnego to zwykłe kłamstwo aby wyciągnąć od Polski kasę . Kwaśniewski - Stolzman jako prezydent RP pojechał do Jedwabnego przepraszać za "winy" Polaków ...ale jakim prawem !! . Za to co się tam stało powinien przepraszać prezydent Niemiec bo to Niemcy sprawowali wówczas jurysdykcję na tych terenach . Polski prezydent był w tym czasie na wygnaniu w Londynie i nie miał żadnego wpływu na to co działo się w Jedwabnem ...a więc za co ma przepraszać !!. Ciekawa jest sprawa jak do tej całej tragedii doszło . Dlaczego w tym małym miasteczku na rynku znalazł się betonowy pomnik Lenina . Kto go tam postawił : Żydzi czy Polacy . Wokół tej sprawy jest więcej pytań niż odpowiedzi a Żydzi robią wszystko aby sprawy nie rozwikłać tylko zagmatwać .