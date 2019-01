Wojciech Jakóbik: Co dostanie Polska za szczyt o Iranie?

,,Pierwszym zyskiem z wzięcia odium szczytu na siebie mogłoby być więc dopuszczenie przez USA polskich firm naftowych do kontraktów na dostawy ropy irańskiej poprzez dołączenie ich do listy podmiotów wyłączonych spod sankcji amerykańskich. Nie wiadomo jednak, czy w obliczu sporu o szczyt bliskowschodni Irańczycy byliby dalej zainteresowani dostawami ropy do Polski. Tymczasem przez właściwości chemiczne jest to najciekawszy „zamiennik” ropy rosyjskiej'' - pisze Jakóbik.