Wojciech Cejrowski: To jest ruska agentura!

– Najwięcej agentów mamy sowieckich w Polsce. Różnych synów generałów, Millerów, Cimoszewiczów i innych. To jest cała struktura. Nie muszą być nawet agentami na pensji, ale są takim czynnikiem w roztworze, który powoduje, że roztwór jest słodki albo kwaśny. To jest czynnik moskiewski. Poza ewidentną agenturą, całą ubecją, która działa na emeryturze z prywatnych domów. Poza teczkami z szafy Kiszczaka. To jest ruska agentura. Najpierw trzeba powiedzieć, że nie chcemy klękać przed Moskwą, jeśli się jest taką partią jak Konfederacja – tłumaczył.