Wojciech Cejrowski: Ta Klepacka to jest babka z żelaza

Wojciech Cejrowski skomentował konfrontację uliczną Zofii Klepackiej z Kingą Rusin. "Ta Klepacka to jest babka z żelaza" - stwierdził.

"Ta Klepacka to jest babka z żelaza. Gdy szła na wybory, Kinga Rusin (taka dziennikareczka TVN) zaczęła na nią krzyczeć "wstyd!" przez pół ulicy. Klepacka włączyła nagrywanie na komórce i podeszła do Rusin skonfrontować. Rusin narobiła w gacie, już taka odważna nie była, gdy usłyszała od Klepackiej: jestem medalistką olimpijską, wygrałam dla Polski, a pani co w życiu osiągnęła?" - napisał Cejrowski.