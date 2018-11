Wojciech Cejrowski pisze ,,bezpartyjny list do PiS''

,,Nie mieliście napisanej żadnej ustawy, gdy ogłaszaliście swój program Dobrej Zmiany, prawda? A dziś piszecie je w pośpiechu i uchwalacie w pośpiechu niedopracowane'' - wylicza.

Przechodzi następnie do sprawy obchodów święta niepodległości.

,,Nie mieliście żadnego planu obchodów stulecia Niepodległości, prawda? Gdybyście mieli, to byście się nimi chwalili dwa lata temu, prawda? I to byłoby dobre - coś konkretnego w kampanii wyborczej. Ale nie było się czym chwalić, bo nie mieliście gotowego planu. I dlatego teraz nie ma hucznych obchodów - jest gra pozorów'' - wskazuje.

,,Wydać 200 milionów potrafi każdy, ale hasło "200 milionów" to nie jest plan i nie są to huczne obchody, lecz zaledwie wysoki rachunek za... Za jedno wielkie nic. Dwadzieścia koncertów na świecie... hm. Drogo. Organizowałem koncerty, organizowałem z moim Ojcem całe festiwale i wiem ile to kosztuje. Koncerty za granicą, a co dla Narodu tutaj? Mamy sobie pośpiewać i zapisać rekord do Księgi Guinnessa?'' - pyta retorycznie podróżnik.

,,Naród nadal musi sobie sam organizować swoje święto bez was. A wy? Przyłączacie się w ostatniej chwili do naszych obchodów? OK, dobre i to, ale mieliście być liderami'' - ubolewa Cejrowski.

,,Dajemy sobie radę bez was, bo nie mamy wyjścia. Tylko po co wy nam jesteście potrzebni, skoro wciąż musimy sobie dawać radę sami? I najczęściej musimy sobie dawać radę PRZECIW wam'' - kończy autor.