Wojciech Cejrowski ostro komentuje doniesienia ,,Niedzieli''

,,Okazuje się, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego od dawna chcą orzec w sprawie niezgodności aborcji eugenicznej z Konstytucją RP. Są jednak blokowani przez prezes TK Julię Przyłębską! To od prezesa Trybunału zależy wyznaczenie daty rozprawy, a dopóki jej nie ma, nie można nic zrobić'' - pisze w mediach społecznościowych Kaja Godek.

,,Do TK nieustannie dzwonią obywatele chcąc uzyskać informację, na jakim etapie jest wniosek posła Wróblewskiego i 106 innych posłów, do prezes piszą parlamentarzyści, odpowiedzi nie ma lub są wymijające. Wg ustaleń "Niedzieli" jedna osoba może w tej chwili odblokować cały proces w Trybunale, ale tego nie robi. Przedłużanie w nieskończoność rozpatrzenia sprawy tak podstawowej jak ochrona życia stawia pod znakiem zapytania to, czy reforma Trybunału była zasadna i właściwie przeprowadzona'' - dodaje.