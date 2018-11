Wojciech Cejrowski odleciał! Co on pisze o PiS?!

Nie pierwszy to już raz gdy Wojciech Cejrowski wypowiada się negatywnie o Prawie i Sprawiedliwości. Dobrze - takie prawo obywatela, krytykować władzę. Gorzej, gdy robi się to w stylu nadzwyczaj niskim.

Co więc zrobili ,,patrioci'', a co ,,reżim''?

Otóż polska policja poszukuje sprawcy spalenia flagi Unii Europejskiej i oferuje za to 5 tys. złotych nagrody. Środowisko narodowców wskazało jako sprawcę jednego ze swoich działaczy i zapowiedziało, że nagrodę obróci na własne cele.

Cejrowski jest tym zachwycony i narodowm gratuluje. I przekonuje, że on podobne numery robił Wojciechowi Jaruzelskiemu.

Cóż, chyba się naprawdę Cejrowskiemu nazbyt narzucają czasy własnej młodości. Bo pisać o legalnym rządzie PiS jako o ,,reżimie'' to już maniera doprawdy podła...

A swoją drogą - dlaczego palenie flagi Unii Europejskiej miałoby być ścigane? To zupełnie inna sprawa... Bo przecież karalne to nie jest. Unia - to nie państwo, tylko organizacja.