Wojciech Cejrowski apeluje do rodziców, by zadzwonili dziś do szkoły, pytając, czy nie przyjdzie do niej czasami ,,obleśny dziad'' z zamiarem deprawowania dzieci i przekonywania ich, że stosunki seksualne między osobami tej samej płci są zdrową normą. I ma rację - trzeba dzwonić i wywierać nacisk, bo okazuje się, że znalazło się w Polsce aż 211 szkół z dyrekcją tak niepoważną, by godzić się na wkładanie dzieciom do głów tęczowych kłamstw!