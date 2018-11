Wojciech Cejrowski: Nasza cywilizacja jest najlepsza

,,Ja jestem jedną osobą. Wszechstronną, ale jedną i spójną. I mam te same poglądy w domu, w telewizji i na wyprawie. A za gnojków uważam osobników, którzy mają gębę pełną poglądów w domu, ale kiedy pójdą do pracy to nagle się zamieniają w kapcia bez wyrazu. „Moje poglądy zostawiam za drzwiami” - to bardzo głupie i nieuczciwe podejście. Pan jest dziennikarzem i ten wywiad robimy dla Pańskiego środowiska, więc w tym kontekście stwierdzam, że dziennikarz bez poglądów nie nadaje się do roboty, a dziennikarz niusowy ukrywający swoje prawdziwe poglądy na rzecz obiektywizmu jest oszustem'' - stwierdził Cejrowski.

,,Tak jak nigdy nie ukrywam moich poglądów (za co przecież płacę pewną cenę, prawda?) tak też ich nie kreuję na pokaz, bo to byłoby kłamstwo tylko w drugą stronę . Obowiązek misyjny ma każdy katolik, więc nie wiem skąd ta pretensja. Mamy „iść i nauczać wszystkie narody”, każdy katolik ma nawracać innych, no to się staram. I nie ukrywam poczucia wyższości mojej religii nad innymi religiami, bo gdybym uważał, że moja religia nie jest najlepsza, to bym się przepisał do innego wyznania, prawda? Skoro się nie przepisuję do innego, to oznacza, że uważam swoje aktualne wyznanie rzymsko-katolickie za najlepsze, a skoro tak uważam, to o tym mówię wszystkim zgodnie z prawdą. Na podobnej zasadzie jak Pan poleca swoim znajomym najlepszą (Pańskim zdaniem) pizzerię. I nikt nie ma do Pana pretensji, że Pan tak uważa, no to proszę uprzejmie nie mieć do mnie pretensji, że ja moją religię uważam za lepszą od innych'' - wskazał Cejrowski.