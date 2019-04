OLI 16.4.19 9:44

Islam jest negacją i odwrotnością chrześcijaństwa.

Koran zaprzecza wszystkim dogmatom Kościoła: Osobowemu Bogu,Trójcy Świętej, Synostwu Bożemu, Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa.

Wszystko to, co co jest zasadą chrześcijańską - w islamie istnieje w postaci negatywu: dobro, wolność, godność człowieka.

Wersja islamska tych wartości jest jak lustrzane odbicie wartości chrześcijańskich - z tym, że jest to odbicie po ciemnej stronie lustra.