Wojciech Cejrowski gawarit prawdu i tylko prawdu

Szlomo Rozencwajgier 10.6.19 13:30

Of frondziarze, przecież my już z panem Kalkstein i panem koszer premierem dogadani. Wszyscy to wiedzą, tylko wy i elektorat pisowski nie wie?

Oj panowie...

Na jesieni zaraz po wyborach czekamy na pierwsze transze. Pan Kalkstein pilnuje, żeby wszystko było na zicher gotowe na jesień.

A potem pomalutku, będą transze to będą i wojska, a nawet elektrownie atomowe! Ale to się panie musi opłacać obu stronom! Najsampierw spłaćcie należności.