Woda to prawdziwie 'żywa' i boska substancja

Fot. domena publiczna

Woda, najzwyklejsza substancja na Ziemi a wciąż kryje wiele tajemnic. Jest fundamentem życia, obecna w oceanach, morzach i w rzekach, nad nami w warstwach atmosfery i w głębi ziemi, w naszym ciele, w roślinach, we wszystkich żywych organizmach.

Do niedawna panowało przekonanie, że ważny jest skład chemiczny wody. Okazuje się jednak, że to jej struktura jest najważniejsza.

Historia badań struktury i właściwości ciekłej wody przypomina nieco schemat opowieści kryminalnej. Badacze naukowi z różnych stron świata wciąż próbują odpowiedzieć na pytania dlaczego woda zachowuje się nie jak ciecz jednorodna, lecz jak mieszanina złożona z wielu komponentów łączących się ze sobą w różnorodny sposób.

Nie jest to układ statyczny, lecz pozostający w stanie dynamicznej równowagi, przy czym woda potrafi rozpoznać, zapamiętać i przejmować właściwości innego związku chemicznego, chociaż jej skład chemiczny nie ulega zmianie.

W jednym z niemieckich laboratoriów w latach 60tych ubiegłego wieku upuszczono przez nieuwagę fiolkę z silnie działającą trucizną do kolby z wodą destylowaną.

Fiolka była zamknięta hermetycznie, po 3 dniach wodę znad fiolki zlano i napojono nią myszy laboratoryjne, które wkrótce padły martwe, zatem wodę poddano drobiazgowym badaniom. Pod względem chemicznym woda była czysta, ale w jakiś przedziwny sposób nie zetknąwszy się bezpośrednio z trucizną przejęła jej właściwości

Podobny wypadek zanotowano w 1956 roku w tajnym laboratorium instytutu wojskowego w Azji Południowo-Wschodniej. Podczas obrad nad wypracowaniem pożądanych właściwości broni biologicznej nowej generacji wszyscy jej uczestnicy nagle zachorowali. Przewieziono ich do szpitala z objawami silnego zatrucia pokarmowego. Nie spożywano podczas zebrania żadnego posiłku, pito jedynie wodę ze stojących na stole karafek, zatem wodę tę poddano drobiazgowym badaniom. Niczego w niej nie znaleziono, nie było w niej żadnych szkodliwych substancji. Przyczyną zatrucia okazała się zwykła woda i śledztwo utknęło w martwym punkcie. Dopiero wiele lat później wysunięto szokującą hipotezę, że woda może być niezwykle skutecznym nośnikiem informacji.

Czym jest woda

Cząsteczka wody jest prosta, składa się z dwóch atomów wodoru i jednego tlenu H2O, ale już ciekła woda jest jedną z najbardziej skomplikowanych a zarazem tajemniczych substancji.

Woda w porównaniu z wszystkimi innymi cieczami ma szczególne właściwości fizyczne i chemiczne, nie ma innych cząsteczek, które by miały tyle anomalii.

Poszczególne parametry określające wszystkie znane substancje zmieniają się w sposób jednostajny, ale woda wyłamuje się z tej prawidłowości, i tak np:

objętość wody zwiększa się w czasie zamarzania, gęstość wody ciekłej przechodzi przez maksimum w 4°C, a gęstość lodu znacznie spada w porównaniu z wodą ciekłą w temperaturze 0°C.

temperatury topnienia i wrzenia są znacznie wyższe niż można byłoby oczekiwać na podstawie jej struktury molekularnej.

woda jest jedyną substancją występującą w 3 stanach skupienia:ciekłym, stałym i gazowym, mówi się o czwartym[3]

wporównaniu z innymi cieczami woda ma najwyższe ciepło właściwe – 4,18 kJ/kgK, plasujący się na 2 pozycji etanol osiąga wartość 2,84 kJ/kgK.

przewodnictwo cieplne wody jest wyższe niż innych cieczy w tej samej temperaturze

a wartość napięcia powierzchniowego ustępuje jedynie rtęci

lepkość wody też wykazuje cechy indywidualne

woda jest najsilniejszym rozpuszczalnikiem.

Każda z właściwości wody jest w zasadzie unikalna.

Struktura wody

Woda składa się z cząsteczek, które zespalają się formując różnorodne wzory. Tworzą w ten sposób złożone struktury cząsteczkopodobne tzw klastry, które znajdują się w stabilnej termodynamicznie równowadze, kryjąc w sobie zakodowane informacje niczym w swoistych komórkach pamięci.

Naukowcy próbują zrozumieć mechanizm zmieniającej się konfiguracji klastrów, czemu przypisuje się właściwości odpowiedzialne pamięć wody. Ciekawym aspektem jest efekt rozcieńczenia, jak się okazuje duże rozcieńczenie bardziej wpływa na pamięć wody niż małe. Efekt ten wciąż jest niezrozumiały jeszcze dla nauki ale wykorzystuje się go w homeopatii.

Wybitny rosyjski uczony, od dziesięcioleci zajmujący się badaniem wody profesor Vladimir Voeikov przyznaje

Zrobiliśmy ogromny krok naprzód. Zrozumieliśmy, że o wodzie nie wiemy prawie nic. To ogromny krok, bo jeśli czegoś nie wiemy to zaraz chcemy się dowiedzieć.

Pamięć Wody

Eksperymenty przeprowadzone w wielu krajach wykazały, że woda przyswaja i rejestruje każde oddziaływanie i zapamiętuje to co dzieje się w otaczającej ją przestrzeni. Wystarczy wodzie dotknąć innej substancji by zapamiętać jej właściwości i zapisać je w swej pamięci. Zapisując informacje woda nabiera nowych właściwości, ale jej skład chemiczny się nie ulega zmianie. Co więcej sama woda emituje na zewnątrz informacje w formie wibracji elektromagnetycznych.

Badań efektów oddziaływania różnych czynników na wodę, skutkujących zmianami jej struktury molekularnej, podejmował się ze swym zespołem japoński naukowiec dr Masaru Emoto (I. H. M. General Research Institute, Tokio). Zmiany strukturalne wody utrwalano poprzez jej zamrożenie, po czym rejestrowano fotograficznie wytworzone kryształy w silnym powiększeniu. Niewielkie próbki wody poddane wcześniej różnym bodźcom informacyjnym krystalizowały w sposób całkowicie odmienny, a rezultaty doświadczeń były zawsze powtarzalne.

W toku wieloletnich prac Emoto wykazał, że woda pobiera i zachowuje na drodze zmiany swej struktury najróżniejsze sygnały dochodzące ze środowiska. Budowa jej zmieniała się w sposób istotny w kontakcie ze związkami chemicznymi, reagowała na różnego rodzaju promieniowanie, dźwięki, muzykę, słowa, a nawet przejawiane uczucia [4].

Woda z górskich potoków i źródeł ukształtowana jest w piękne, harmonijne struktury. Woda z kranu posiada naruszoną i zniekształconą strukturę, bowiem płynąc przez rury kanalizacyjne, zakodowała w swej pamięci negatywne informacje. Badacze mówią o niej, że to woda martwa.

Jak struktura woda wpływa na zdrowie człowieka?

Wykazano to badając wpływ wody o zmienionej strukturze na ludzką krew.

Dr Perl Laperla lekarz immunolog pobiera próbkę krwi z palca pacjenta i pod mikroskopem obserwuje sklejone czerwone ciałka krwi, które utraciły ładunek elektryczny i nastąpiła aglutynacja skutkująca powstawaniem skrzepów i chorobom. Następnie pacjentce podaje do wypicia wodę o zmienionej strukturze. Po 12 minutach powtarza badanie krwi. Obraz krwi już zupełnie inny. Komórki się ożywiły, stały się ruchliwe, odzyskały swój ładunek elektryczny i zaczęły się od siebie odpychać co pozwala im przenosić tlen. [ video 5]

Struktura wody ma fundamentalny wpływ na zdrowie człowieka

Nie powinno nas to dziwić, gdyż woda stanowi 90-70% chemicznego składu ciała człowieka (maleje wraz z wiekiem), wiedza ta od tysięcy lat była intuicyjnie wykorzystywana przez ludzkość, która osiedlała się w pobliżu naturalnych zbiorników wodnych, źródeł, kopała studnie, praktykowała rytuały używając wody. Dźwięki wypowiadanej mantry czy słowa dziękczynnej modlitwy stosowano na przestrzeni wieków do poprawy swego dobrostanu. Odcięliśmy się od tej duchowej spuścizny, ale nowoczesna nauka, przekonuje nas o jej wartości wbrew obowiązującemu światopoglądowi.

Woda żywa

Woda, która po wyparowaniu z wód i pól, spadła w postaci deszczu czy śniegu w górach, zamarzła, stopniała i poprzez strumienie i rzeki płynie w dół ma harmonijną i naturalną strukturę.

Woda z kranu przechodzi przez wiele różnych procesów uzdatniania – filtrowanie, czyszczenie chemiczne, napromieniowanie w celu dezynfekcji, pompowanie pod wysokim ciśnieniem w rurach różnej jakości i kanciastych zakrętach – jej struktura jest zmieniona co można porównać na zdjęciach.

Martwą wodę z kranu można witalizować czyli przywrócić jej naturalną strukturę. Brzmi to skomplikowanie, ale tak naprawdę tak nie jest. Aby uzyskać wodę „żywą” należy zastosować elektrolizę. Urządzenie do wytwarzania takiego procesu można wykonać samodzielnie lub zakupić np tutaj witalizatory.pl

Woda strukturalna, woda żywa ma taką samą strukturę jak płyny organiczne w ustroju człowieka. Dzięki witalizacji usuwane są szkodliwe wibracje, które pozostają w wodzie w wyniku zanieczyszczeń, uzdatniania, pompowania i zbierania informacji.

Każdy organ w naszym ciele, każda komórka, potrzebuje odpowiedniej ilości wody o odpowiedniej strukturze. Jej brak w wystarczającej ilości i jakości ma kluczowy wpływ na wszystkie procesy zachodzące w organizmie, stan organów, witalność a nawet emocje.

10.02.2017, 15:10