Wnuk Wałęsy skazany na ponad 2 lata więzienia

Według prokuratury Dominik W. 25 lutego 2018 roku nie mając uprawnień i będąc pod wpływem alkoholu jechał autem jedną z ulic Gdańska-Oruni, poruszając się od lewej do prawej krawędzi jezdni i wjeżdżając na chodniki, zmuszając tym samym pieszych do ucieczki. Miał też uderzać w inne pojazdy, znieważać policjantów, którzy go zatrzymali oraz stosować przemoc wobec ochroniarza, który próbował to zrobić.