Wnuk byłego prezydenta z zarzutami ws. narkotyków

Wnuk byłego prezydenta RP – Michał W. usłyszał zarzut posiadania narkotyków – poinformowało Radio Gdańsk.

Michał W. i jego koleżanka zostali zatrzymani w piątek wieczorem na parkingu przy ul. Ceynowy w Sopocie. Patrol, który przechodził obok ich samochodu wyczuł woń palonej marihuany. Policjanci przeszukali wnuka byłego prezydenta i 21-latkę z Gdyni. W ich kieszeniach znaleźli podejrzany susz. Okazało się, że susz to marihuana – potwierdziła to ekspertyza w policyjnym laboratorium. Po zważeniu okazało się, że był to niespełna jeden gram – poinformowały lokalne media.

Oboje zostali zatrzymani w policyjnej celi. Wypuszczono ich następnego dnia.

– Mężczyzna i kobieta usłyszeli zarzut posiadania narkotyków. Grożą za to 3 lata więzienia. Sprawa zostanie przekazana do sądu – stwierdziła aspirant Karina Kamińska z policji w Sopocie.

30.03.2017