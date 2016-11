Wnuk Anny Walentynowicz mocno o ekshumacjach: W Rosji gaszono papierosy w ciałach naszych bliskich

reklama

reklama

Piotr Walentynowicz był gościem programu Doroty Kani, "Koniec systemu". Wnuk Anny "Solidarność" wypowiedział się m.in. na temat ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej.

"Skala stwierdzonych nieprawidłowości, brak dokumentacji fotograficznej powodują, że nie możemy stwierdzić, czy i w jakim zakresie dokumenty przedstawione nam przez stronę rosyjską są wiarygodne"- tłumaczył dziś prokurator Marek Kuczyński, przypominając, że w ubiegłych latach ekshumowano dziewięć z 96 ofiar katastrofy. W sześciu przypadkach na dziewięć doszło do zamiany ciał...

"Dokonane ekshumacje nie tylko potwierdziły wnioski wynikające z opinii wrocławskich biegłych z zakresu medycyny sądowej, ale też wskazały na szereg dalszych nieprawidłowości. Wskazały na to, że w toku badań sekcyjnych przeprowadzonych przez naszych biegłych ustalono, że w zapisach z protokołów rosyjskich pojawiają się opisy obrażeń, których nasi biegli, po przeprowadzeniu ponownych sekcji, nie stwierdzili"- mówił prokurator Kuczyński.

Dziennikarka Dorota Kania zaprosiła do swojego programu wnuka Anny Walentynowicz, Piotra, a także Jacka Sasina, który był zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Walentynowicz przypomniał, że kilka lat wcześniej Prokuratura Wojskowa sama zarządziła ekshumacje części ofiar katastrofy, w tym m.in. jego babci.

"To prokuratorzy sami zadecydowali wówczas o ekshumacjach, bez względu na to, co my myśleliśmy. Często mówi się o tym, że to, co chcą zrobić prokuratorzy to „bezczeszczenie zwłok”. Proszę państwa, z bezczeszczeniem zwłok mieliśmy do czynienia w Rosji. To tam, w Rosji, ci ludzie, którzy prowadzili czynności, wkładali rękawiczki chirurgiczne w różne części ciała naszych bliskich, to oni gasili niedopałki papierosów w ciałach naszych bliskich. Te ciała potem zaszywali wraz z gałęziami, z niedopałkami papierosów. Teraz, po tych ekshumacjach, ciała naszych bliskich zostały obmyte i oczyszczone z tego barbarzyństwa, którego dopuścili się Rosjanie"- powiedział wnuk legendy "Solidarności".

Jako pierwsze, w nocy z 13 na 14 października ekshumowane zostaną ciała Lecha i Marii Kaczyńskich.

JJ/Telewizja Republika, Niezależna, TVP Info, Fronda.pl

9.11.2016, 17:45