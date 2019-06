Wniosek o ułaskawienie Falenty- jaką decyzję podejmie prezydent?

Z kolei Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta wystosował do prokuratora krajowego, Bogdana Święczkowskiego pismo zawierające prośbę o dokonanie oceny prawno-karnej wniosku Marka Falenty o ułaskawienie - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Jeżeli chodzi natomiast o sam wniosek, to przekazany został prokuratorowi generalnemu celem nadania mu stosownego biegu.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że "pismo z dnia 12 kwietnia 2019 roku zawierające kolejną prośbę o ułaskawienie Pana Marka Falenty wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP w dniu 6 maja 2019 roku".

Jak poinformowała dziś "Rzeczpospolita", biznesmen Marek Falenta- jak dotąd jedyna osoba skazana w związku z aferą podsłuchową z 2014 r. na bezwzględne więzienie- napisał we wniosku o ułaskawienie skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy, że jeśli nie zostanie ułaskawiony, to ujawni swoich mocodawców.