Włoski rząd ostrzega: Rośnie radykalizacja muzułmanów

Włosi ostrzegają przed coraz bardziej radykalizującymi się muzułmanami obecnymi w ich kraju.

Komisja rządowa, powołana do oceny zagrożenia terrorystycznego stwierdziła, że chociaż samo poziom zagrożenia jest niewysoki, to rośnie liczba osób zradykalizowanych. Szef komisji Lorenzo Vidon powiedział, że we Włoszech widoczne są te same procesy radykalizacji, które zaczęły się 10 lat tamu w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.

Przeciwko zagrożeniu terrorystycznemu skutecznie działa włoski system deportacji osób uznawanych za niebezpieczne – w 2016 roku Włochy wydaliły 133 takie osoby. Narzędziem radykalizacji wg Lorenzo Vidona są włoskie więzienia, gdzie więźniowie sami wybierają spośród siebie imamów, którzy głoszą kazania. Na 54 tysiące osób w więzieniach we Włoszech 6 tysięcy (11%) uważa się za muzułmanów. Stanowią oni około 3% ludności.

W tym roku Włochy mają bardziej energicznie wydalać osoby, którym odmówiono azylu, w najbliższych tygodniach mają powstać w każdej prowincji specjalne ośrodki dla osób oczekujących na wydalenie.

8.01.2017, 13:22