Włoski chleb pomidorowy. Coś doskonałego...

Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy pokruszone drożdże, sól, cukier oraz oregano i mieszamy wszystkie składniki. Powoli wlewamy sok pomidorowy i zagniatamy ciasto. Na końcu dodajemy ciepłą wodę i wyrabiamy ciasto przez około 10 min., aż będzie gładkie i elastyczne. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 4-5 godz., do wyrośnięcia.

Po tym czasie, ciasto wyciągamy na stolnicę, podsypujemy mąką, zagniatamy i formujemy szeroki wałek. Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, lekko spłaszczając ciasto. Przykrywamy ściereczką i ponownie odstawiamy w ciepłe miejsce na około 1 godz. Następnie wkładamy do piekarnika nagrzanego do 220 stopni na 25-30 min. Studzimy na kratce.